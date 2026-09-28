Boca no dejó pasar la oportunidad de festejar su remontada ante Racing y, apenas terminó el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, lanzó una chicana en sus redes sociales que tuvo como destinatario a Diego Milito, presidente de la Academia.

El Xeneize perdía 2-0 en el Gigante de Arroyito, pero logró dar vuelta el resultado en los últimos minutos con una actuación histórica de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano marcó los tres goles de Boca, todos de cabeza, para sellar el 3-2 y meter al equipo en las semifinales del certamen. (

La frase que eligió Boca

Minutos después del pitazo final, la cuenta oficial de Boca publicó una imagen de Valencia durante uno de sus goles y escribió: “Salto de calidad”.

La expresión fue utilizada como una referencia directa a Milito, quien había empleado esas mismas palabras durante la campaña electoral de 2024 en Racing para describir el rumbo que pretendía darle al club. En esta oportunidad, el Xeneize tomó aquella frase y la utilizó para celebrar una victoria que dejó a la Academia eliminada de la Copa Argentina.

La publicación rápidamente generó repercusión entre los hinchas de ambos clubes. Boca, además, sumó otros mensajes relacionados con la actuación de Valencia y el partido disputado en Rosario.

“Sup3rman” fue otra de las frases elegidas por la cuenta oficial para acompañar una imagen del delantero ecuatoriano, en referencia a sus tres goles. También apareció “Poné a Valencia”, en un juego de palabras con el histórico programa televisivo “Poné a Francella”, en alusión al reconocido hincha de Racing Guillermo Francella.

Una remontada que dejó a Racing afuera

La chicana llegó después de un partido que parecía tener a Racing encaminado hacia las semifinales. Gastón Lodico abrió el marcador con un gol olímpico y Adrián “Maravilla” Martínez amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo.

Boca reaccionó en el tramo final. Valencia descontó a los 72 minutos y volvió a marcar poco después para establecer el empate. Sobre el cierre, el ecuatoriano apareció nuevamente de cabeza y completó su triplete para darle al Xeneize una remontada por 3-2.

Con la victoria, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield. Racing, en cambio, quedó eliminado del torneo y posteriormente se confirmó la salida de Juan Pablo Vojvoda como entrenador.