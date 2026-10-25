Boca se hizo fuerte ante Independiente y le ganó con gol de Jagger Herrera

En un vibrante y electrizante clásico disputado en el Estadio Libertadores de América por la fecha 14 del Torneo Clausura, Boca derrotó agónicamente a Independiente por 1-0 con un gol de cabeza de Facundo Herrera sobre el final del encuentro. Con este triunfo clave, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ratificó su liderazgo en la tabla acumulada y continúa dependiendo de sí mismo a dos fechas para el cierre de la fase regular.

El Xeneize se presentó en Avellaneda con varias modificaciones respecto al equipo habitual —cuidando a piezas como Leandro Paredes y Lautaro Blanco desde el arranque pensando en la agenda exigente—, lo que le costó encontrar fluidez en los primeros minutos. A pesar de ello, el partido se tornó sumamente dinámico, con chances para ambos lados.

Tanto Santiago Mele en el arco del Rojo como Álvaro Montero en el del conjunto de la Ribera se lucieron para sostener el cero en varias oportunidades, desactivando remates de Maximiliano Meza, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El golpe final de Herrera

Cuando parecía que el empate sin goles era inexorable y que el marcador no se iba a mover, apareció la pelota parada sobre los 43 minutos del complemento. Facundo Herrera ganó con autoridad en el área rival y conectó un certero cabezazo para vencer la resistencia de Mele, decretando el agónico 1-0 que desató la locura visitante.

Panorama y lo que viene

Con esta victoria, los de la Ribera afianzan su gran momento deportivo —en el que también se metieron en la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná— y se aseguran seguir en lo más alto de la tabla anual.

En la próxima jornada, Boca afrontará una nueva edición del Superclásico ante River en condición de local, mientras que Independiente, que acumula cuatro partidos sin ganar, intentará levantar cabeza cuando se mida ante Defensa y Justicia.