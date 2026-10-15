Boca Juniors mantiene la esperanza de recuperar a Leandro Paredes para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. A pesar de haber sufrido un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho, el mediocampista realizó trabajos de campo durante el entrenamiento de este miércoles 14 de octubre y respondió favorablemente. Su evolución generó optimismo en el cuerpo técnico, que no descarta su presencia en Brasil el próximo martes 20.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, un resultado que obliga al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena a remontar la serie como visitante. La ausencia del campeón del mundo se sintió en el mediocampo, especialmente por su capacidad para organizar el juego y aportar liderazgo dentro del plantel.

Paredes sufrió la lesión el viernes 9 de octubre durante el encuentro frente a Instituto de Córdoba. Los estudios confirmaron una ruptura muscular que, en condiciones normales, demanda alrededor de tres semanas de recuperación. Sin embargo, el futbolista quiere acelerar los plazos para estar disponible en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Paredes podría arriesgar su recuperación para jugar en Brasil

Aunque las primeras estimaciones indicaban que el mediocampista recién estaría disponible para el Superclásico contra River, previsto para el 1 de noviembre, la necesidad de revertir la semifinal modificó el panorama.

El futbolista cumplirá apenas 11 días de recuperación cuando Boca visite a Vasco da Gama, un período considerablemente menor al recomendado para una lesión muscular de grado II.

Desde el punto de vista médico, resulta muy difícil que el tejido muscular cicatrice completamente en ese tiempo. Por eso, una eventual participación implicaría asumir el riesgo de sufrir una lesión más grave.

Sin embargo, Paredes mostró una evolución favorable en los primeros entrenamientos de campo. Si continúa progresando sin molestias importantes, podría integrar la delegación que viajará a Brasil. Su presencia entre los titulares dependerá de las evaluaciones físicas que se realicen durante los próximos días.

Las alternativas de Arruabarrena para reemplazar a Paredes

La posible recuperación del capitán también está relacionada con las dificultades que atraviesa Boca en el mediocampo. A la lesión de Paredes se sumó la baja de Tomás Belmonte, mientras que Williams Alarcón no logró convencer con su rendimiento en el encuentro de ida.

En este escenario, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas principales para ocupar el centro del campo. Camilo Rey Domenech también se encuentra entre las opciones que evalúa el entrenador.

Otra posibilidad es que Arruabarrena modifique el esquema táctico y utilice solamente dos mediocampistas centrales para sumar jugadores ofensivos, teniendo en cuenta que Boca necesita ganar para mantener sus aspiraciones de llegar a la final.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El encuentro de vuelta entre Boca y Vasco da Gama está programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El conjunto brasileño llega con ventaja después de imponerse por 1-0 en La Bombonera. Por eso, el Xeneize deberá ganar por al menos dos goles para avanzar directamente a la final. Si consigue una victoria por un tanto de diferencia, la serie se definirá por penales.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Paredes. Su presencia todavía no está confirmada, pero el capitán está dispuesto a intentar llegar a la revancha, incluso con los riesgos que supone acelerar su recuperación.