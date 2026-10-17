Boca Juniors recibió una señal alentadora en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro muscular y parecía descartado para el encuentro en Brasil, mostró una evolución favorable en su recuperación y crece el optimismo sobre su posible presencia en el partido del próximo martes 20 de octubre, en el estadio Maracaná.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina atraviesa una recuperación contrarreloj después de lesionarse en el encuentro frente a Instituto de Córdoba. Aunque los plazos iniciales hacían pensar que no podría disputar ninguno de los dos partidos de la serie, su evolución durante los últimos entrenamientos abrió una posibilidad que el cuerpo técnico analiza con cautela.

La ausencia del capitán se sintió especialmente en el partido de ida, cuando Boca cayó 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo dificultades para generar juego y no consiguió aprovechar la superioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo.

La evolución de Paredes que ilusiona a Boca

El futbolista sufrió un desgarro de grado dos en el posterior del muslo derecho y, para el encuentro del martes, apenas habrán transcurrido 11 días desde la lesión. Se trata de un período reducido para este tipo de recuperación, por lo que su regreso todavía representa un riesgo físico.

Sin embargo, el mediocampista comenzó a realizar trabajos de campo y respondió favorablemente a las exigencias de los entrenamientos. Su evolución sorprendió al cuerpo técnico y abrió el debate sobre la posibilidad de incluirlo en la lista de convocados para viajar a Brasil.

En caso de recibir el alta médica, Arruabarrena deberá determinar si Paredes está en condiciones de jugar desde el inicio o si resulta conveniente reservarlo como alternativa para el segundo tiempo.

La decisión no dependerá únicamente de las ganas del futbolista, sino también de las evaluaciones médicas y de la respuesta física que presente en los días previos al encuentro.

Boca necesita remontar en Brasil para llegar a la final

El Xeneize afrontará el partido de vuelta con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera. Vasco da Gama consiguió la ventaja gracias a un gol de Adson y ahora intentará sostener el resultado frente a su público.

El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, a las 21.30 de Argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Para avanzar directamente a la final de la Copa Sudamericana, Boca deberá imponerse por al menos dos goles de diferencia. Una victoria por un tanto llevará la definición a los penales, mientras que un empate o una derrota dejarán al equipo argentino fuera de la competencia.

En este escenario, la posible recuperación de Paredes aparece como una de las principales expectativas del plantel. Su experiencia internacional y capacidad para organizar el juego podrían resultar importantes en una noche decisiva, aunque su presencia todavía está lejos de estar confirmada.