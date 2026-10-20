En una gran etapa inicial disputada en el estadio Maracaná, Boca Juniors se impone de forma parcial por 2-0 ante Vasco da Gama y, hasta el momento, está logrando revertir el 0-1 sufrido en la ida en Buenos Aires para meterse en la final de la Copa Sudamericana de la mano del director técnico Rodolfo Arruabarrena. El equipo nacional mostró una versión arrolladora que dejó sin respuestas al conjunto brasileño.

Un arranque furioso y ventaja tempranera

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para el Xeneize. A los 3 minutos de juego, Lautaro Di Lollo se impuso con un gran testazo cruzado tras un preciso centro de Lautaro Blanco desde el tiro de esquina izquierdo, venciendo la resistencia del arquero Léo Jardim para abrir el marcador tempraneramente.

La superioridad visitante se mantuvo en los primeros minutos. A los 5', el juvenil Leonel Flores estuvo a centímetros de estirar la ventaja tras un pase de lujo de Miguel Merentiel, aunque un defensor local alcanzó a anticiparlo a tiempo. El local intentó reaccionar a los 6 minutos mediante una contra tras un córner mal retrocedido por Boca, pero la defensa despejó el peligro en el área chica. Tras algunos intentos de media distancia por parte de Thiago Mendes para los brasileños, Boca apostó a la velocidad de Sebastián Villa y las proyecciones en ataque.

El golpe letal antes del descanso

A los 33 minutos llegó el merecido premio para la visita: Miguel Merentiel aprovechó una nueva ocasión clara frente al arco y no perdonó, sellando el categórico 2-0 en Río de Janeiro. Poco antes, el propio Villa había tenido en sus pies el tanto tras una gran corrida en un mano a mano que logró desviar Léo Jardim.

Con este triunfo parcial por 2-0, Boca Juniors se encuentra a solo 45 minutos de coronar una actuación consagratoria en Brasil y volver a disputar una final internacional después de tres años.

La Previa

Boca Juniors tiene todo listo para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. El entrenador Rodolfo Arruabarrena definió la formación que enfrentará este martes 20 de octubre, desde las 21.30, a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el Xeneize buscará revertir la serie y conseguir su clasificación a la final.

La principal novedad es la ausencia de Leandro Paredes entre los titulares. Aunque el capitán logró recuperarse en tiempo récord de un desgarro grado 2 en el isquiotibial, el cuerpo técnico decidió que comience en el banco de suplentes para evitar una posible recaída. El mediocampista lleva apenas 11 días de recuperación y podría sumar minutos durante el segundo tiempo.

En su lugar jugará Rodrigo Battaglia, quien volvió recientemente a las canchas después de permanecer casi un año inactivo por una operación en el tendón de Aquiles. El volante será el encargado de aportar equilibrio al mediocampo junto a Santiago Ascacibar y Milton Delgado.

Otra de las novedades estará en el ataque, donde Sebastián Villa ingresará desde el arranque en reemplazo de Ángel Romero. El colombiano compartirá la ofensiva con Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras que Alan Velasco aguardará su oportunidad entre los suplentes.

En defensa, Facundo Herrera regresará a la titularidad en lugar de Ayrton Costa, después de haber descansado en el encuentro ante Talleres por el torneo local.

Formaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. Suplentes: Daniel Fuzato; Gabriel Pereira, José Luis Rodríguez, Lucas Piton, Lucas Freitas; Ramon Rique, Jair, Tche Tche; Marino Hinestroza, Nuno Moreira, Brenner Marlos y Claudio Spinelli. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Suplentes: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Alan Velasco, Ángel Romero; Joaquín Ruiz y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Qué necesita Boca para clasificar a la final

El Xeneize llega a Brasil con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida. Para avanzar directamente a la final, deberá imponerse por una diferencia de al menos dos goles.

Si Boca gana por un tanto, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal. En cambio, un empate o una derrota significarán su eliminación del certamen continental.

El encuentro comenzará a las 21.30, tendrá al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal y será transmitido por DSports.