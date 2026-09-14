Boca continúa en carrera por los tres títulos que disputa durante la temporada: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantiene abiertas las posibilidades en cada una de las competencias.

En el campeonato local, el Xeneize viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Clausura. Boca ganaba 2-1, pero el conjunto mendocino encontró la igualdad a los 93 minutos con un remate de Esteban Fernández.

El foco está en la Sudamericana

El empate ante Gimnasia dejó sensaciones encontradas, pero el principal objetivo inmediato pasó a ser la serie frente a Sao Paulo. Boca debe disputar la revancha de los cuartos de final después de imponerse 1-0 en el encuentro de ida.

En la Copa Argentina, Boca también continúa con vida después de haber eliminado a Vélez por penales y conseguir la clasificación a los cuartos de final. De esta manera, el equipo mantiene tres caminos diferentes hacia la pelea por un título.

El desafío de sostenerse en todos los frentes

La agenda del Xeneize combina ahora la competencia internacional con el torneo local y la Copa Argentina. Arruabarrena deberá administrar el plantel mientras Boca intenta seguir avanzando en cada uno de los certámenes.

El próximo gran desafío será ante Sao Paulo en el estadio Morumbí. Boca llegará con la ventaja mínima conseguida en La Bombonera y buscará sostenerla para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.