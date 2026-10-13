Boca Juniors afrontará este martes 13 de octubre uno de los partidos más importantes del año sin Leandro Paredes, su capitán y principal referente futbolístico. El mediocampista quedó descartado para la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, que se disputará desde las 21.30 en La Bombonera, debido a un desgarro en el isquiotibial derecho. Sin embargo, los antecedentes del Xeneize durante 2026 muestran un dato alentador: de los nueve encuentros que disputó sin el campeón del mundo, solamente perdió uno.

A lo largo de la temporada, Boca jugó 45 partidos oficiales, de los cuales Paredes participó en 36. Es decir, estuvo presente en el 80% de los compromisos del equipo, primero bajo la conducción de Claudio Úbeda y posteriormente con Rodolfo Arruabarrena.

En las nueve oportunidades en las que el volante estuvo ausente, el conjunto azul y oro consiguió cuatro victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Esto representa un 59,3% de los puntos posibles, un registro positivo pese a la importancia que tiene el mediocampista en el funcionamiento del equipo.

Cómo le fue a Boca sin Paredes durante 2026

Las primeras ausencias del capitán se produjeron en febrero, cuando sufrió un esguince en el tobillo derecho. En ese período, Boca empató sin goles ante Racing por el Torneo Apertura y posteriormente derrotó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

En abril, Paredes tampoco estuvo disponible frente a Independiente por acumulación de tarjetas amarillas. Aquel encuentro terminó igualado 1 a 1.

Ya con Arruabarrena como entrenador, el mediocampista se perdió otros dos compromisos durante julio. El Xeneize venció 2 a 0 a Sarmiento por Copa Argentina, mientras el futbolista participaba del Mundial con la Selección Argentina. Sin embargo, días después sufrió su única derrota sin el capitán: cayó 3 a 0 ante Deportivo Riestra.

En agosto, Boca goleó 4 a 0 a Recoleta en Paraguay, nuevamente sin Paredes, quien se recuperaba de una molestia muscular. También empató 1 a 1 ante Racing, partido en el que el mediocampista permaneció en el banco de suplentes sin ingresar.

Las últimas dos ausencias se registraron en septiembre, cuando el entrenador decidió preservarlo físicamente para los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo. Boca empató 2 a 2 frente a Gimnasia de Mendoza y venció 3 a 1 a Central Córdoba.

La lesión que dejó a Paredes fuera de las semifinales

El volante sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto de Córdoba. Paredes comenzó aquel encuentro entre los suplentes, pero ingresó durante el segundo tiempo y apenas pudo mantenerse 16 minutos en cancha antes de solicitar el cambio.

Los estudios posteriores confirmaron la lesión muscular, que lo dejará fuera de los dos encuentros contra Vasco da Gama. La recuperación demandaría aproximadamente tres semanas, por lo que también existe incertidumbre sobre su disponibilidad para el Superclásico frente a River, previsto para el 1 de noviembre.

Arruabarrena reconoció la importancia de su ausencia y aseguró: "Sin Paredes perdemos un líder muy importante". No obstante, el entrenador confía en que el equipo pueda sostener su funcionamiento colectivo pese a la baja de su capitán.

Boca recibirá este martes a Vasco da Gama en La Bombonera y disputará la revancha el próximo 20 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El objetivo será conseguir una ventaja como local para afrontar la definición en Brasil, aunque deberá hacerlo sin una de sus principales figuras.