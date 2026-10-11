Boca Juniors afrontará uno de los compromisos más importantes de la temporada sin su capitán y principal referente futbolístico. Leandro Paredes sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto y quedó descartado para las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La lesión representa un problema para Rodolfo Arruabarrena, quien deberá reorganizar el mediocampo y definir quién ocupará su lugar.

El campeón del mundo con la Selección Argentina había comenzado el encuentro en el banco de suplentes por una molestia física que arrastraba desde hacía varios partidos. Sin embargo, ingresó durante el segundo tiempo y apenas permaneció 16 minutos en cancha antes de solicitar el cambio por un dolor muscular.

Los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión y establecieron un período estimado de recuperación de tres semanas. De esta manera, Paredes se perderá los encuentros ante Vasco da Gama, programados para el 13 de octubre en La Bombonera y el 20 del mismo mes en el Maracaná. Además, llegaría con poco rodaje al Superclásico frente a River, previsto para el 1 de noviembre.

Cómo le fue a Boca sin Leandro Paredes durante 2026

A pesar de la importancia del mediocampista dentro del equipo, las estadísticas muestran que Boca consiguió resultados favorables en varios compromisos en los que no pudo contar con su presencia.

Durante 2026, el Xeneize disputó nueve encuentros sin Paredes, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota. La única caída se produjo frente a Deportivo Riestra, en el debut del Torneo Clausura, cuando el futbolista recibió descanso después de su participación en el Mundial.

En comparación, con el capitán en cancha, Boca acumuló 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas.

Las ausencias del mediocampista respondieron a diferentes motivos. A comienzos de año sufrió un esguince de tobillo que lo dejó afuera de los partidos ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy. También se perdió el encuentro contra Independiente por acumulación de tarjetas amarillas.

Posteriormente, ya durante el ciclo de Arruabarrena, no participó frente a Sarmiento por su convocatoria mundialista y tampoco estuvo ante Deportivo Riestra. Más adelante quedó marginado de otros compromisos por molestias musculares y decisiones de rotación.

El encuentro del próximo martes frente a Vasco da Gama será el décimo partido del año que Boca deberá afrontar sin su capitán.

Quiénes podrían reemplazar a Paredes ante Vasco da Gama

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por encontrar una alternativa que permita sostener el funcionamiento del mediocampo en una instancia decisiva de la Copa Sudamericana.

"Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo", reconoció Arruabarrena después del empate ante Instituto.

Entre las opciones aparece Williams Alarcón, quien disputó todo el encuentro frente al conjunto cordobés y podría ganar terreno para ocupar el lugar del capitán.

Otra posibilidad es recurrir a Camilo Rey Domenech o Rodrigo Battaglia, aunque ambos vienen de recuperarse de sus respectivas lesiones y todavía necesitan recuperar ritmo futbolístico. A su vez, Tomás Belmonte, una de las variantes habituales, continúa fuera de competencia por problemas físicos.

El entrenador también podría modificar el esquema y mantener a Milton Delgado junto a Santiago Ascacibar en el centro del campo, con Carlos Palacios más adelantado como enganche. En ese caso, Sebastián Villa y Leonel Flores ocuparían los extremos, mientras que Miguel Merentiel sería la referencia ofensiva.

La decisión se conocerá en las próximas horas, cuando Arruabarrena termine de definir el equipo que recibirá a Vasco da Gama en La Bombonera.

Con Paredes descartado para la serie, Boca deberá afrontar una de las instancias más exigentes de la temporada sin su principal organizador de juego. El desafío será encontrar una alternativa que permita sostener el rendimiento colectivo y mantener la ilusión de alcanzar la final de la Copa Sudamericana.