El plantel de Boca Juniors vivió una madrugada complicada en Río de Janeiro, luego de que hinchas de Vasco da Gama lanzaran fuegos artificiales frente al hotel donde se aloja la delegación argentina. El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana de este martes, a pocas horas del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La situación quedó registrada en videos que circularon en las redes sociales y volvió a poner el foco en el uso de la pirotecnia para intentar alterar el descanso de los equipos visitantes antes de encuentros internacionales decisivos.

Los simpatizantes brasileños se acercaron a las inmediaciones del alojamiento del Xeneize y provocaron una serie de estruendos durante la madrugada, mientras los futbolistas se preparaban para el compromiso en el estadio Maracaná.

Boca necesita remontar la derrota de la ida

El episodio se produjo en la previa de un partido clave para el equipo argentino. Boca perdió 1-0 frente a Vasco en el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, por lo que necesita ganar para mantener sus chances de llegar a la final del certamen.

La revancha se jugará este martes desde las 21.30 en el Maracaná, en Río de Janeiro. El estadio recibirá a una multitud, con una marcada presencia de hinchas brasileños y alrededor de 4.000 simpatizantes de Boca.

La duda por Leandro Paredes antes de la semifinal

En la previa del encuentro, una de las principales incógnitas pasa por la situación de Leandro Paredes. El capitán xeneize se recupera de un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho, sufrido en el partido frente a Instituto.

Aunque evolucionó favorablemente, el cuerpo técnico debía definir si estaba en condiciones de jugar desde el comienzo o si esperaba su oportunidad desde el banco. Alan Velasco, también recuperado de una lesión muscular, aparecía como otra alternativa para la formación.

Así, Boca afronta una noche determinante en Brasil, con la obligación de revertir la serie y la presión de conseguir un resultado que lo deposite en la final de la Copa Sudamericana.