Boca se prepara para afrontar un partido decisivo ante Vélez por la Copa Argentina, pero en la previa recibió una noticia que obligó a modificar los planes. Durante la práctica anterior al viaje a Córdoba, el entrenador Rodolfo Arruabarrena perdió a un jugador que venía siendo titular.

La situación se produjo en el último entrenamiento antes de que el plantel emprendiera viaje y obligó al cuerpo técnico a rearmar la convocatoria para uno de los encuentros más importantes de la etapa actual.

Olé informó que Arruabarrena finalmente definió la lista de 25 convocados que estarán disponibles para el compromiso, aunque deberá afrontar el partido sin uno de los futbolistas que formaba parte habitual del equipo.

Un partido por el pase a cuartos

El encuentro entre Boca y Vélez pondrá en juego el último lugar disponible en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputará en Córdoba y representa una oportunidad importante para ambos equipos, que buscarán seguir avanzando en uno de los objetivos de la temporada.

Los convocados del Xeneize

Pese al contratiempo de último momento, Arruabarrena mantuvo la planificación general y confirmó a los futbolistas que viajarán para disputar el encuentro.

Boca llegará a Córdoba con la misión de conseguir el pase a la siguiente ronda y sostener el impulso de un equipo que viene atravesando una etapa de exigencia física y deportiva.

La baja obliga al entrenador a realizar ajustes, pero el objetivo no cambia: superar a Vélez y meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina.