Boca Juniors atraviesa un momento complicado por las constantes lesiones que afectan a su plantel profesional. Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, 13 futbolistas sufrieron distintos problemas físicos, una situación que preocupa al cuerpo técnico en medio de un calendario exigente y de cara a las instancias decisivas de la temporada. La última baja confirmada fue la de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro durante el empate 2 a 2 ante Instituto.

El mediocampista campeón del mundo ingresó en el encuentro disputado en Córdoba, pero apenas pudo permanecer 15 minutos en cancha antes de retirarse por una molestia muscular. Los estudios posteriores confirmaron un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho, lesión que lo mantendría alejado de las canchas durante aproximadamente tres semanas.

Esta situación representa un problema importante para el Vasco Arruabarrena, ya que Paredes se perdería los dos encuentros de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama y llegaría con lo justo al Superclásico contra River.

El desgaste físico se convirtió en uno de los principales obstáculos del Xeneize. Desde el 16 de julio hasta el 9 de octubre, Boca disputó 21 partidos, lo que representa un promedio de un encuentro cada cuatro días. La acumulación de compromisos, sumada a las exigencias de las distintas competencias, coincidió con una importante cantidad de lesiones musculares y otras dolencias.

De los 31 jugadores que integran el plantel profesional, 13 atravesaron inconvenientes físicos durante estos meses, algunos de ellos en más de una oportunidad. Esta situación obligó al entrenador a modificar constantemente sus alineaciones y recurrir a distintas alternativas para mantener la competitividad.

A pesar de las dificultades, Boca logró sostener una racha de 17 partidos invicto, la más extensa de un entrenador desde que Juan Román Riquelme ocupa un cargo dirigencial. Sin embargo, el desafío será mantener ese rendimiento con varias ausencias importantes.

La lista de los 13 jugadores lesionados de Boca

Estos son los futbolistas que sufrieron problemas físicos durante el ciclo de Arruabarrena, aunque no todos permanecen actualmente fuera de las canchas:

Leandro Lozano: dos distensiones en el isquiotibial izquierdo, en julio y agosto. Se perdió tres encuentros.

Marco Pellegrino: sufrió un desgarro muscular y estuvo ausente durante tres partidos.

Malcom Braida: una contractura muscular lo dejó afuera de seis encuentros.

Ayrton Costa: padeció un desgarro en el isquiotibial izquierdo y molestias por una pubalgia crónica. Se perdió siete partidos.

Leandro Paredes: sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho frente a Instituto.

Rodrigo Battaglia: fue operado en febrero por una lesión crónica en el tendón de Aquiles derecho y todavía no disputó partidos en 2026.

Carlos Palacios: sufrió molestias en el pectíneo izquierdo y un desgarro en el aductor. Se perdió seis partidos desde julio.

Tomás Belmonte: padeció la rotura del menisco externo de la rodilla derecha y su regreso podría producirse recién en 2027.

Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha y estará fuera hasta el próximo año.

Milton Delgado: tuvo dos distensiones en el isquiotibial derecho y estuvo ausente durante tres encuentros.

Camilo Rey Domenech: sufrió un desgarro en el recto de la pierna derecha y se perdió cinco partidos.

Alan Velasco: padeció un desgarro en el aductor izquierdo frente a Unión.

Adam Bareiro: fue operado por una discopatía lumbar y su regreso está previsto para 2027.

A esta situación se suma Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril, antes del inicio del ciclo de Arruabarrena, y tampoco volverá a jugar hasta 2027.

Con varias piezas importantes fuera de competencia, el entrenador deberá reorganizar el equipo para afrontar los próximos compromisos. La prioridad será encontrar alternativas que permitan sostener el rendimiento futbolístico, especialmente en la Copa Sudamericana, donde Boca buscará avanzar a la final.