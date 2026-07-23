Boca derrotó por 1-0 a O’Higgins de Chile en La Bombonera y dio un paso clave en los playoffs de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro fue convertido por Miguel Merentiel, quien aprovechó una precisa habilitación de Leandro Paredes sobre el cierre del primer tiempo.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tomó la iniciativa desde el comienzo, aunque encontró dificultades para quebrar el orden defensivo del equipo chileno. O’Higgins también generó peligro durante los primeros minutos y obligó a intervenir a Álvaro Montero, uno de los refuerzos que tuvo su debut oficial con la camiseta azul y oro.

La apertura del marcador llegó a los 43 minutos de la primera etapa. Paredes recibió en la mitad de la cancha y lanzó un pase profundo para Merentiel, quien ganó en velocidad, quedó frente al arquero Omar Carabalí y definió con precisión contra el palo izquierdo.

En el complemento, Boca controló el desarrollo y contó con oportunidades para ampliar la diferencia. Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Alan Velasco probaron desde distintas posiciones, pero la defensa visitante logró mantener la mínima distancia hasta el cierre.

Otro de los protagonistas de la noche fue Sebastián Villa. El colombiano regresó a La Bombonera, fue silbado durante la presentación y luego recibió aplausos cuando dejó el campo a los 45 minutos del segundo tiempo para que ingresara Kevin Zenón.

Con este triunfo, Boca continúa en carrera en la competencia internacional y enfrentará en la próxima instancia a Deportivo Recoleta de Paraguay, equipo que finalizó primero en su grupo.