Boca tendrá un respaldo multitudinario en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará este sábado en Barranquilla, Colombia. El Xeneize consiguió alrededor de 40.000 entradas, mientras que el conjunto brasileño apenas llegó a las 8.000 localidades.

La diferencia en la venta de tickets anticipa un escenario favorable para el equipo argentino, que podría sentirse local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, pese a jugar la definición fuera del país.

La diferencia en la venta de entradas

La Conmebol había asignado 12.000 populares para cada finalista, con un valor de 90 dólares. Sin embargo, la respuesta de las hinchadas fue muy diferente, ya que Boca agotó hace tiempo la totalidad de las localidades disponibles en el Sector Norte, mientras que Mineiro todavía no completó el Sector Sur.

La diferencia también se observa en las plateas, que tenían precios de 180 dólares para la categoría 2 y 250 dólares para la categoría 1. Esas localidades fueron adquiridas mayoritariamente por público colombiano, donde también quedó expuesta la simpatía de muchos hinchas por el equipo argentino.

Boca podría ocupar hasta el 80% de las tribunas

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de los números de venta y la distribución del público, entre el 70 y el 80% de las tribunas podrían estar ocupadas por simpatizantes xeneizes. El estadio de Junior tendrá una capacidad de 65.000 espectadores y alcanzará ese aforo por primera vez desde su ampliación.

De esta manera, Boca ya consiguió una importante ventaja fuera de la cancha antes de disputar el partido decisivo. Atlético Mineiro, en cambio, afrontará la final con una presencia considerablemente menor de sus propios hinchas.