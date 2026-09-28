Boca tendrá por delante un calendario exigente con partidos correspondientes a tres competencias, luego de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Racing. El equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará durante las próximas semanas compromisos por el Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El próximo encuentro será ante Unión, el viernes 2 de octubre desde las 21:30, por la fecha 11 del Clausura. Una semana después, el viernes 9, visitará a Instituto desde las 19:30 por la jornada 12.

La semifinal ante Vasco

Después de esos dos compromisos por el torneo local, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana. El Xeneize enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales, con la ida programada para el martes 13 de octubre a las 21:30 en la Bombonera y la revancha para el martes 20, también a las 21:30, en Brasil.

Entre ambos partidos de la serie deberá disputar la fecha 13 del Clausura frente a Talleres, aunque todavía no tiene día ni horario confirmado. Luego de la revancha ante Vasco, llegará el encuentro frente a Independiente por la fecha 14.

El Superclásico y la Copa Argentina

El calendario también contempla el Superclásico frente a River por la fecha 15 del Clausura, aunque resta confirmar cuándo se disputará. Boca cerrará la fase regular ante Defensa y Justicia por la jornada 16, también con fecha y horario pendientes.

En la Copa Argentina, Boca espera conocer cuándo jugará la semifinal frente a Banfield. La escasa disponibilidad del calendario incluso abre la posibilidad de que esa semifinal se dispute el 4 de noviembre, fecha originalmente pautada para la final.