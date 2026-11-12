Boca Juniors tiene dos titulares en duda para enfrentar a Banfield este sábado, por las semifinales de la Copa Argentina. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco trabajaron de manera diferenciada y serán evaluados antes del encuentro que se disputará desde las 19 en Mendoza.

El cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena pretende contar únicamente con futbolistas que estén en óptimas condiciones físicas. Por eso, si alguno de los dos no llega al ciento por ciento, no será arriesgado en un partido decisivo para las aspiraciones del Xeneize.

Las molestias de Ascacíbar y Blanco

El mediocampista recibió una fuerte patada durante el último partido ante Defensa y Justicia y desde entonces arrastra molestias en una de sus rodillas. Los estudios determinaron que sufrió un esguince leve de rodilla grado 1, aunque todavía no está descartado para la semifinal.

La decisión sobre su presencia dependerá de cómo responda durante el entrenamiento del viernes. Si no siente molestias, el cuerpo técnico evaluará si está en condiciones de jugar.

Por su parte, Lautaro Blanco sufrió un golpe en el empeine y tampoco pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Según la información difundida por TN, su situación es más complicada y actualmente tendría más posibilidades de quedar afuera del equipo.

Paredes entrenó con normalidad

Una de las noticias positivas para Boca fue que Leandro Paredes trabajó con normalidad y no tendría inconvenientes para estar frente a Banfield. Mientras tanto, Arruabarrena les pidió a sus dirigidos que se concentren exclusivamente en la semifinal, sin adelantarse a otros compromisos.

El Xeneize tendrá una última práctica para evaluar a los futbolistas con molestias y definir la formación. El ganador del cruce avanzará a la final de la Copa Argentina.