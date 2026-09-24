Boca Juniors tiene prácticamente definido el equipo que enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El Vasco Arruabarrena prepara una formación con una sola modificación respecto del equipo que viene de ganarle a San Lorenzo.

El cambio será obligado y estará en el arco, donde Leandro Brey reemplazará a Álvaro Montero. El colombiano no estará disponible debido a su convocatoria para la Fecha FIFA.

La formación del Xeneize

Boca formará con Brey en el arco; Di Lollo y Herrera serán los centrales, mientras Blanco y Lozano ocuparán los laterales. En el mediocampo estarán Ascacíbar, Paredes y Delgado, mientras que Flores, Merentiel y Velasco conformarán el ataque.

De esta manera, Arruabarrena mantiene prácticamente la misma estructura utilizada en el triunfo 2-0 frente a San Lorenzo. La única modificación será la presencia de Brey en lugar del arquero colombiano.

Las otras novedades

Ayrton Costa también aparece entre las novedades de Boca de cara al encuentro ante Racing. El defensor avanzó en su puesta a punto y podría concentrar luego de varias semanas de ausencia.

Costa arrastra una molestia muscular en el isquiotibial por una lumbalgia. Su presencia entre los concentrados dependerá de la evolución que tenga antes del encuentro.

Rodrigo Battaglia también continúa con su recuperación y todavía deberá esperar para volver a jugar. El volante no disputa un partido desde el 7 de diciembre y fue operado del tendón de Aquiles.

Un lugar en semifinales

Boca afrontará ante Racing un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a las semifinales del certamen federal.

El Xeneize llega después de eliminar a Vélez, tras igualar 0-0 y conseguir la clasificación en la definición por penales. Racing, por su parte, consiguió su lugar en esta instancia luego de vencer 1-0 a Belgrano de Córdoba.