Boca ya tiene todo definido para su próximo desafío internacional. Luego de superar a O'Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se medirá con Recoleta de Paraguay en los octavos de final, una serie que comenzará la segunda semana de agosto.

El encuentro de ida se disputará en la semana del 12 de agosto, todavía con fecha a confirmar por la Conmebol. Una semana después se jugará la revancha.

El primer encuentro se disputará en La Bombonera, mientras que la definición a los cuartos de final en Paraguay, posiblemente en el Defensores del Chaco.

Un nuevo objetivo internacional

El Xeneize llegó a esta instancia después de dejar en el camino a O'Higgins de Chile en una serie muy exigente que terminó definiéndose por penales. Con la clasificación asegurada, ahora tendrá por delante al conjunto paraguayo, una de las revelaciones del certamen continental.

En caso de avanzar, Boca enfrentará en los cuartos de final al ganador de la llave entre Bolívar y São Paulo, por lo que el camino hacia el título se presenta con rivales de jerarquía.

El sueño de levantar otro título

El conjunto de Arruabarrena buscará seguir avanzando en una competencia que se convirtió en uno de los grandes objetivos de la temporada. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, la Sudamericana representa la oportunidad de volver a conquistar un torneo internacional y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.