Boca Juniors tiene definido el equipo que enfrentará este viernes a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena mantendrá la base que viene utilizando, pero realizará un cambio en el ataque: Sebastián Villa será titular en lugar de Leonel Flores.

El encuentro comenzará a las 21:30 en La Bombonera, donde el Xeneize buscará extender su invicto y continuar sumando en la Zona A. Álvaro Montero no estará disponible por su convocatoria a la Selección de Colombia, por lo que Leandro Brey ocupará nuevamente el arco.

El 11 de Boca ante Unión

La formación definida por Arruabarrena será: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

De esta manera, Herrera continuará entre los titulares después de recuperarse de la molestia que había generado dudas durante la semana. En el mediocampo, Paredes volverá a ser uno de los encargados de manejar la pelota junto a Ascacibar y Delgado.

La principal novedad estará en el frente de ataque. Flores, que viene de debutar con la Selección Argentina ante Bolivia, comenzará el partido en el banco de suplentes, mientras que Villa ocupará su lugar desde el inicio.

Boca vuelve a la Bombonera

El Xeneize llega al encuentro después de vencer 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió alcanzar las semifinales del certamen y extender a 15 partidos su racha sin derrotas.

En el Torneo Clausura, Boca suma 17 puntos y ocupa el quinto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar su regreso a La Bombonera para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Unión, por su parte, llega después de dos derrotas consecutivas y necesita sumar para acercarse nuevamente a la zona de playoffs. El partido tendrá a Sebastián Martínez como árbitro y a Sebastián Bresba en el VAR.

Datos del partido

Boca y Unión se enfrentarán este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.