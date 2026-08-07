Boca usa lámparas de calor para recuperar el césped de La Bombonera

El temporal que golpeó durante toda la semana a la Ciudad de Buenos Aires complicó la recuperación del campo de juego de La Bombonera y obligó a Boca a implementar un sistema de lámparas de calor para acelerar el proceso. El objetivo es compensar la falta de sol y recuperar el césped lo antes posible para que el equipo pueda volver a jugar en su estadio.

Las lámparas fueron colocadas especialmente en la zona más afectada del campo de juego, ubicada en el sector de los palcos, donde la lluvia generó mayores dificultades para la recuperación del césped.

El sistema comenzó a utilizarse mientras las condiciones climáticas todavía presentaban lluvias intensas, por lo que el club busca acelerar artificialmente un proceso que normalmente depende de la exposición solar.

Un sistema utilizado en estadios durante el Mundial

El mecanismo utilizado por Boca tiene similitudes con el sistema que pudo observarse en algunos estadios durante el Mundial, especialmente en aquellos escenarios que contaban con techo.

Sin embargo, existe una diferencia en el funcionamiento. En esos casos, las lámparas combinaban luz azul y roja, con el objetivo de estimular la fotosíntesis del césped.

En La Bombonera, el sistema busca principalmente acelerar la recuperación del campo de juego ante la ausencia de sol, provocada por las condiciones meteorológicas de los últimos días. La intención es que el césped pueda recuperar sus condiciones adecuadas para que Boca vuelva a disputar partidos en Brandsen 805.

Boca volverá a jugar en Huracán

Mientras continúa el trabajo sobre el campo de juego, Boca ya tiene definido que volverá a jugar como local fuera de La Bombonera. El próximo sábado, por la fecha 4 del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

Ese escenario ya fue utilizado por el Xeneize en su anterior presentación como local, cuando se impuso 1-0 ante Estudiantes. Por ahora, el Ducó volverá a ser la casa de Boca para el encuentro frente al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

La Copa Sudamericana, todavía en duda

La principal incógnita está puesta en el próximo compromiso internacional. Boca debe recibir a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y todavía existe la posibilidad de que el encuentro se dispute en La Bombonera.

Sin embargo, no está descartado que el estadio de Huracán vuelva a ser utilizado si el campo de juego del Xeneize no llega en condiciones.

La evolución del césped durante los próximos días será determinante para definir dónde Boca podrá volver a jugar como local por el torneo continental.

Por lo pronto, el club continúa trabajando con las lámparas de calor en el sector más comprometido del campo, con la expectativa de que La Bombonera pueda recuperarse y volver a recibir al equipo lo antes posible.