Boca Juniors afrontará el tramo final de 2026 con la posibilidad de conquistar cinco títulos y cuatro caminos deportivos para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Después de eliminar a Vasco da Gama con un triunfo por 3 a 1 en el Maracaná, el equipo se aseguró un lugar en la final de la Copa Sudamericana y mantiene sus aspiraciones en los torneos locales.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena también compite en la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Tabla Anual, mientras que una eventual consagración en el campeonato local le permitiría disputar el Trofeo de Campeones. De esta manera, el Xeneize tiene varios objetivos por delante en un cierre de temporada que puede definir su futuro internacional.

Los cinco títulos que puede disputar

La Copa Sudamericana aparece entre los principales objetivos de Boca, que jugará la final el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Si obtiene el título, además de sumar una copa internacional, conseguirá la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Otro de los caminos es la Copa Argentina, donde el Xeneize debe disputar la semifinal frente a Banfield, mientras que el Torneo Clausura también representa una posibilidad de consagración. A estos objetivos se suma la Tabla Anual, que entrega plazas para la próxima Libertadores, y el Trofeo de Campeones, al que podría acceder si gana el Clausura.

Qué necesita Boca para clasificarse a la Libertadores

Boca podrá asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2027 si conquista la Sudamericana, gana la Copa Argentina o se consagra campeón del Torneo Clausura. También puede obtener la clasificación a través de la Tabla Anual, donde necesita finalizar entre los puestos que otorgan el acceso al certamen continental.

La posibilidad de competir por varios títulos le permite al equipo sostener distintas alternativas para cerrar el año con una consagración. Sin embargo, cada objetivo dependerá de los resultados que consiga en las próximas instancias de los torneos nacionales e internacionales.