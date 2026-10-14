Boca Juniors sufrió una dura derrota este martes 13 de octubre al caer 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El único gol del encuentro lo convirtió Adson, a los 24 minutos del primer tiempo. Pese a jugar con un futbolista más durante buena parte del complemento, el Xeneize no logró igualar y quedó obligado a remontar la serie en Brasil.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo un comienzo complicado ante un rival que salió decidido a generar peligro. A los cuatro minutos, Bruno Duarte exigió una intervención del arquero Álvaro Montero, mientras que Boca intentó responder con aproximaciones de Santiago Ascacíbar y Lautaro Di Lollo.

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos, cuando Adson apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo para vencer a Montero. El tanto golpeó al equipo local, que buscó reaccionar, pero encontró dificultades para superar a la defensa brasileña.

Antes del descanso, Boca intentó acercarse al empate mediante sus laterales y jugadas de pelota detenida. Sin embargo, Vasco logró sostener la ventaja y se fue al entretiempo con el marcador a su favor.

Boca jugó con uno más, pero no pudo empatar

En el complemento, el Xeneize salió con mayor intensidad y comenzó a generar situaciones claras. A los nueve minutos, Lautaro Blanco estrelló un remate contra el palo, en una de las oportunidades más peligrosas del encuentro.

La situación pareció favorecer todavía más al equipo argentino a los 18 minutos, cuando Andrés Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Vasco da Gama con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Boca adelantó sus líneas y Arruabarrena buscó mayor peso ofensivo con los ingresos de Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel. A los 26 minutos, Santiago Ascacíbar volvió a encontrarse con el travesaño, mientras que Villa desperdició una ocasión clara dentro del área.

En los minutos finales, Boca intensificó la presión y generó nuevas oportunidades. Merentiel exigió al arquero Léo Jardim y Leonel Flores también estuvo cerca de convertir, pero la defensa brasileña logró resistir.

Ya en tiempo de descuento, Merentiel tuvo otra oportunidad para igualar el marcador, aunque su remate fue bloqueado por Robert Renan. Pese a los intentos y a los siete minutos adicionados, el resultado no se modificó.

De esta manera, Boca deberá buscar la remontada en el partido de vuelta, previsto para el martes 20 de octubre en Brasil. El Xeneize necesitará ganar por al menos un gol para mantener sus posibilidades de avanzar a la final de la Copa Sudamericana.