Boca comenzó a moverse en el mercado de pases y tiene como una de sus prioridades la incorporación de un arquero para afrontar el segundo semestre de la temporada. En ese contexto, la dirigencia ya realizó contactos para conocer la situación de Gerónimo Rulli, actual integrante de la Selección argentina que disputa el Mundial 2026 y figura del Olympique de Marsella.

La búsqueda de un guardameta se volvió una necesidad para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena debido a la lesión de Agustín Marchesín y a la escasa experiencia de Leandro Brey como principal alternativa. Por ese motivo, el Consejo de Fútbol comenzó a analizar distintas opciones para reforzar un puesto considerado clave.

Según trascendió, Boca ya se comunicó con el entorno de Rulli para consultar condiciones de una eventual negociación. El arquero de 34 años se encuentra actualmente afectado a la Selección argentina y podría tener minutos en el Mundial durante el encuentro frente a Jordania.

Sin embargo, concretar la operación aparece como una tarea compleja. El exarquero de Estudiantes tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta junio de 2027, luego de que se activara automáticamente una cláusula de extensión por la cantidad de partidos disputados. Esto obliga a cualquier interesado a negociar una salida o afrontar una cláusula estimada en alrededor de 9 millones de euros.

A esa dificultad se suma un factor sentimental. Rulli manifestó en distintas oportunidades su deseo de regresar a Estudiantes de La Plata cuando finalice su ciclo en el fútbol europeo, situación que podría influir en cualquier decisión futura sobre su carrera.

Mientras evalúa esa posibilidad, Boca mantiene abiertas otras alternativas. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet, aunque hasta el momento no se registraron negociaciones formales por ninguno de ellos.

Con la pretemporada ya en marcha en el predio de Ezeiza y el regreso oficial previsto para el 16 de julio por la Copa Argentina, la dirigencia xeneize acelera gestiones para reforzar el plantel y brindarle al nuevo cuerpo técnico las herramientas necesarias para afrontar un semestre en el que el club buscará volver a ser protagonista.