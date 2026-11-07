Boca Juniors consiguió el título de la Tabla Anual 2026 después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia. Sin embargo, la consagración podría ser apenas el comienzo de una seguidilla de definiciones que el Xeneize afrontará durante los próximos meses.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tenía la posibilidad de conquistar cinco títulos antes de finalizar el año y otros cuatro durante los primeros meses de 2027. Con la Tabla Anual ya asegurada, todavía mantiene cuatro oportunidades de sumar nuevas estrellas en lo que resta de 2026.

Los títulos que Boca puede conseguir antes de fin de año

Una de las principales definiciones será la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Además, el Xeneize disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, el 14 de noviembre, en Mendoza.

Si consigue superar esa instancia, jugará la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el 2 de diciembre. A esto se suma su participación en los playoffs del Torneo Clausura, cuyo partido decisivo está previsto para el 12 de diciembre.

También puede sumar copas durante 2027

El calendario de posibilidades no termina en diciembre, ya que algunas conquistas le permitirían acceder a nuevas competencias durante el año siguiente. Si gana la Copa Argentina o el Trofeo de Campeones, tendrá la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina.

Por otra parte, la consagración en la Tabla Anual o en el Trofeo de Campeones le abriría la puerta a la Supercopa Internacional. También podría participar de la primera edición de la Recopa de Campeones, mientras que si conquista la Sudamericana jugará la Recopa Sudamericana ante el ganador de la Copa Libertadores.

Un cierre de temporada con varios objetivos

Con la primera consagración conseguida, Boca mantiene la posibilidad de ampliar su palmarés en distintas competencias nacionales e internacionales. El desafío será sostener el rendimiento deportivo para aprovechar las oportunidades que tendrá entre noviembre de 2026 y los primeros meses de 2027.