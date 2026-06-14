Boca intensificó las gestiones para incorporar al defensor colombiano Jhohan Romaña, una de las prioridades del nuevo ciclo encabezado por Rodolfo Arruabarrena. La dirigencia, con Juan Román Riquelme al frente de las negociaciones, busca convencer a San Lorenzo para concretar una de las operaciones más importantes del mercado de pases.

El zaguero de 27 años aparece como una pieza clave para reforzar la defensa xeneize y ya hubo contactos con su entorno para conocer su situación contractual y sus planes para el segundo semestre. Aunque todavía no existe un acuerdo entre clubes, Boca considera que el visto bueno del futbolista puede resultar determinante para destrabar la negociación.

Uno de los factores que alimenta el optimismo en la Ribera es que el vínculo de Romaña con San Lorenzo se encuentra en la etapa final. Esa situación podría reducir el margen de maniobra del club de Boedo, que intenta avanzar en una renovación sin resultados concretos hasta el momento.

Además, Boca ya realizó movimientos económicos para intentar quedarse con el defensor. Distintas versiones indican que la propuesta presentada ronda los tres millones de dólares, aunque las negociaciones continúan abiertas y podrían incluir nuevas ofertas en los próximos días.

En San Lorenzo no tienen intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. El cuerpo técnico lo considera una pieza importante para afrontar la segunda parte de la temporada y espera retenerlo. Sin embargo, el interés permanente de clubes importantes vuelve a colocar al colombiano en el centro de la escena.

La llegada de Romaña es uno de los pedidos realizados por Arruabarrena para fortalecer una defensa que Boca considera prioritaria reforzar de cara a los próximos desafíos deportivos. En ese contexto, Riquelme decidió involucrarse personalmente en las conversaciones para intentar concretar una operación que promete extenderse durante las próximas semanas.

Mientras el mercado de pases comienza a tomar temperatura, en la Bombonera confían en que la situación contractual del jugador y el interés del propio Romaña puedan transformarse en las claves para acercar posiciones y lograr que el colombiano se convierta en uno de los primeros refuerzos de la nueva etapa futbolística del club.