Boca le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y continúa en carrera por un nuevo título. Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles del triunfo, en una noche que también estuvo atravesada por los festejos de la reciente consagración en la Copa Sudamericana.

El Xeneize llegaba al encuentro apenas tres días después de conquistar el certamen continental en Barranquilla. Pese al poco tiempo de descanso, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró una versión sólida y consiguió imponerse ante el conjunto mendocino.

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Después de una revisión del VAR, el árbitro Luis Lobo Medina sancionó penal por una mano de Bonifacio dentro del área. Paredes se hizo cargo de la ejecución, remató cruzado y abrió el marcador. El capitán celebró con el gesto del Topo Gigio frente a los palcos, en una dedicatoria que tuvo como destinatario a Juan Román Riquelme.

Boca tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso. Una de las más claras llegó a los 33 minutos, cuando Tomás Belmonte remató de aire dentro del área y el arquero de Independiente Rivadavia respondió con una gran atajada.

En el complemento, el equipo de Arruabarrena encontró rápidamente el segundo tanto. A los siete minutos, Leandro Lozano rescató una pelota que parecía perderse y envió un centro al área. Miguel Merentiel resolvió con una pirueta en el punto del penal y estableció el 2-0.

Con la ventaja, Boca manejó los tiempos del partido y tuvo nuevas ocasiones para ampliar el resultado. Independiente Rivadavia intentó descontar, pero no encontró claridad para poner en riesgo el triunfo del local.

Uno de los momentos destacados de la segunda parte fue el regreso de Adam Bareiro, quien volvió a jugar después de 200 días. El delantero ingresó a los 26 minutos en lugar de Merentiel.

Boca festejó la Sudamericana en la Bombonera

Una vez terminado el encuentro, los festejos por la consagración continental volvieron a ocupar el centro de la escena. Los jugadores llevaron la Copa Sudamericana al campo de juego y Leandro Paredes la levantó frente a los hinchas, que celebraron con cánticos y una vuelta olímpica.

Además, antes del inicio del partido, Independiente Rivadavia le había realizado un pasillo de honor al plantel de Boca por su consagración en la tabla anual del fútbol argentino.

Con este resultado, el Xeneize se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.