Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino tras derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en un partido que se definió en los últimos minutos. El protagonista de la noche fue Enner Valencia, quien convirtió el gol agónico que le permitió al Xeneize quedarse con el primer puesto.

El triunfo tuvo un valor especial para el conjunto de La Ribera, que consiguió el objetivo en un encuentro exigente frente al Halcón de Varela. La definición llegó sobre el cierre y desató el festejo de los hinchas xeneizes.

Valencia apareció en el momento decisivo

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Enner Valencia apareció para marcar la diferencia. El delantero convirtió el 1-0 en los últimos instantes y le dio a Boca una victoria fundamental para asegurar la consagración.

El gol agónico terminó inclinando un partido que había sido disputado y en el que Defensa y Justicia buscó complicar al equipo visitante. Sin embargo, Boca encontró la oportunidad que necesitaba para quedarse con los tres puntos.

Boca se quedó con la Tabla Anual

Con este resultado, el Xeneize aseguró el primer lugar de la clasificación anual y se quedó con el título correspondiente a la temporada. La victoria ante Defensa y Justicia le permitió coronar una campaña que tuvo como objetivo mantenerse entre los protagonistas del fútbol argentino.

La consagración representa un nuevo motivo de celebración para el conjunto de La Ribera y sus hinchas. El gol de Valencia, sobre el final, terminó siendo la llave para alcanzar el campeonato.