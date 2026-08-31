Boca cerró la venta de Exequiel “Changuito” Zeballos, quien dejará el club después de más de una década y continuará su carrera en el fútbol italiano. El delantero de 24 años será nuevo jugador del Monza, equipo que milita en la Serie A.

La transferencia se acordó por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Además, Boca se aseguró una cláusula importante pensando en el futuro: recibirá el 40% de la plusvalía en caso de que el conjunto italiano venda posteriormente al futbolista por una cifra superior.

Zeballos viajará a Italia para realizarse la revisión médica y, si supera los estudios sin inconvenientes, firmará un contrato por cinco temporadas con su nuevo club.

La operación se concretó sobre el cierre del mercado de pases europeo y le permitió al Xeneize obtener dinero por un futbolista cuyo contrato finalizaba en diciembre de 2026. El delantero había decidido no renovar su vínculo y, de no concretarse una transferencia, podía marcharse libre a fin de año.

Durante las últimas semanas, varios clubes italianos aparecieron como posibles destinos. Napoli y Parma estuvieron entre los interesados, pero finalmente fue Monza el que logró llegar a un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

El final de una larga etapa en Boca

Zeballos llegó a las divisiones inferiores del Xeneize en 2016, cuando tenía 14 años, y debutó oficialmente en Primera División en noviembre de 2020.

Su carrera estuvo marcada por momentos de gran rendimiento, pero también por diferentes lesiones que le impidieron conseguir continuidad. En total, disputó 140 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, convirtió 16 goles y aportó 16 asistencias.

Además, consiguió cinco títulos durante su paso por el club. Uno de sus momentos más recordados llegó en el Superclásico ante River de 2025, cuando convirtió el primer gol y participó en la jugada del segundo.

Ahora, a los 24 años, el Changuito cerrará su etapa en Boca y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.