Boca emprendió viaje rumbo a Rosario para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. El Xeneize enfrentará este domingo a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que se jugará desde las 17 en el Gigante de Arroyito.

Rodolfo Arruabarrena llega al encuentro con la formación inicial prácticamente definida y con varias buenas noticias en la nómina de convocados. El entrenador recuperó a futbolistas que habían quedado afuera de las últimas citaciones por diferentes motivos y contará con un plantel amplio para afrontar el clásico.

Sin embargo, la delegación presenta una particularidad: dos de los jugadores incluidos en el viaje estarán en Rosario únicamente para acompañar al grupo y no ocuparán un lugar entre los suplentes. La decisión forma parte de la planificación del cuerpo técnico para un encuentro que puede marcar el rumbo de Boca en la competencia.

Entre las novedades aparece además el regreso de varios futbolistas, mientras que la ausencia más importante será la del arquero Álvaro Montero, quien fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA de octubre. En su lugar, Arruabarrena incluyó a Enner Valencia dentro de la lista.

El choque ante Racing se disputará este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio de Rosario Central. Andrés Gariano será el árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Boca llega además con la tranquilidad de que el partido quedó definitivamente confirmado luego de que el Tribunal de Apelaciones de la AFA rechazara el pedido de Vélez para suspender el encuentro. El Fortín había solicitado la descalificación del Xeneize por una supuesta mala inclusión de jugadores, pero la presentación fue desestimada.

Del otro lado estará Racing, en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino. Ambos equipos se enfrentaron 223 veces oficialmente: Boca ganó 94 partidos, Racing 74 y empataron en 55 oportunidades.

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina, por lo que el encuentro tendrá carácter eliminatorio y definirá quién continúa en carrera por el título.