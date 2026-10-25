Boca visitará a Independiente este domingo por la fecha 14 del Torneo Clausura con la intención de sostener su posición en lo más alto de la tabla anual. El entrenador Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación con mayoría de titulares, aunque Leandro Paredes y Lautaro Blanco serían preservados.

Las posibles variantes de Boca

Paredes todavía no estaría al ciento por ciento desde lo físico, luego de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que podría comenzar el encuentro desde el banco de suplentes. En su lugar, Rodrigo Battaglia ocuparía el eje del mediocampo, mientras que Malcom Braida ingresaría por Blanco.

El otro interrogante pasa por Leonel Flores, quien podría descansar después de una seguidilla de partidos, y la alternativa para reemplazarlo sería Alan Velasco. El resto del equipo sería similar al que jugó entre semana frente a Vasco da Gama.

La probable formación del Xeneize

De acuerdo con la información, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.

El equipo buscará mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura y conservar el liderazgo de la tabla anual, con el objetivo de acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores. El clásico ante Independiente será una nueva prueba para el conjunto dirigido por Arruabarrena, en medio de una agenda exigente.