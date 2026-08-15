Boca visita a Platense con la mira puesta en el Clausura y la Copa

Boca Juniors visita este sábado a Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al encuentro después de vencer 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana. La seguidilla de partidos llevó al entrenador a evaluar algunas modificaciones en la formación, con el objetivo de preservar a determinados futbolistas.

En la defensa podrían producirse dos cambios respecto del equipo que se impuso ante el conjunto paraguayo. Dylan Gorosito aparece como una alternativa para reemplazar a Leandro Lozano, mientras que Marco Pellegrino podría ingresar por Ayrton Costa en la zaga central.

El mediocampo, con dudas

Una de las principales incógnitas está en la mitad de la cancha. Aunque Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar acumulan varios partidos consecutivos, el cuerpo técnico analiza mantenerlos como titulares ante Platense.

Arruabarrena también podría sumar un cuarto mediocampista y modificar el esquema. En ese caso, Kevin Zenón y Alan Velasco aparecen como las principales alternativas para ingresar en lugar de Leonel Flores o Tomás Aranda.

Otra posibilidad es el ingreso de Sebastián Villa. El delantero tuvo una destacada participación ante Recoleta, donde ingresó desde el banco y aportó dos asistencias que fueron determinantes para la remontada de Boca.

En el ataque, Miguel Merentiel se perfila nuevamente como una de las referencias ofensivas del equipo.

La posible formación

De acuerdo con las alternativas que analiza el entrenador, Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El encuentro será una nueva prueba para Boca en medio de un calendario cargado, con el compromiso ante Recoleta por la Copa Sudamericana todavía en el horizonte.

Los datos del partido