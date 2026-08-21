Boca ya dejó atrás la goleada por 4-0 ante Recoleta, que le permitió meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y comenzó a enfocarse en uno de los compromisos más importantes del semestre: el clásico frente a Racing.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a la Academia este domingo en el Cilindro de Avellaneda y el entrenador todavía mantiene dos interrogantes para definir la formación titular. Las dudas aparecen tanto en la defensa como en el ataque y están vinculadas, en parte, al desgaste que dejó la seguidilla de partidos.

El Vasco ya sabe que tendrá tres ausencias importantes para el encuentro: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino están descartados. Ante este panorama, el cuerpo técnico deberá modificar nuevamente el equipo.

Una de las incógnitas está en la última línea. Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal aparecen como las alternativas que analiza Arruabarrena para ocupar un lugar en la defensa. La decisión estará condicionada por el estado físico de los futbolistas y la estrategia que el entrenador elija para visitar a Racing.

La otra duda aparece en ataque, donde Sebastián Villa y Leonel Flores compiten por un lugar desde el inicio. El colombiano viene de convertir en la goleada ante Recoleta y es una de las posibilidades que maneja el entrenador para el clásico.

Arruabarrena aprovechará los próximos entrenamientos para evaluar la recuperación de sus jugadores antes de confirmar el once. Boca buscará trasladar al torneo local el envión conseguido en la Sudamericana y sumar una victoria en un clásico que aparece como una prueba importante para el equipo.