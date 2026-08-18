Boca cumplió con creces su objetivo en Paraguay. El Xeneize goleó 4-0 a Deportivo Recoleta, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con la victoria 3-1 obtenida en la ida, cerró los octavos con un categórico 7-1 en el resultado global.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a la revancha con una diferencia importante y rápidamente dejó en claro que no estaba dispuesto a sufrir. A los 30 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar abrió el marcador y encaminó una noche tranquila para el equipo argentino.

Antes del descanso apareció Sebastián Villa, quien convirtió el segundo y prácticamente sentenció cualquier intento de reacción del conjunto paraguayo. Boca se fue al entretiempo 2-0 arriba y con la clasificación prácticamente asegurada.

En el complemento, el dominio continuó. Miguel Merentiel marcó el tercero apenas comenzada la segunda mitad, mientras que Alan Velasco se encargó de completar la goleada con el cuarto tanto de la noche.

Con la serie completamente definida, Arruabarrena también aprovechó para mover el banco y se produjo el debut de Enner Valencia con la camiseta de Boca, una de las incorporaciones del Xeneize para afrontar la segunda parte de la temporada.

La victoria confirmó el buen momento continental de Boca, que había llegado a los octavos después de eliminar por penales a O'Higgins de Chile. Ahora, el equipo argentino se instala entre los ocho mejores de la Sudamericana y continúa su camino en busca de un título que ya conquistó en 2004 y 2005.