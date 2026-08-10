Boca volverá a contar con el acompañamiento de sus hinchas fuera de la Bombonera por el Torneo Clausura. El Xeneize recibió la autorización para llevar 5.000 simpatizantes al partido frente a Platense, correspondiente a la quinta fecha del campeonato.

El encuentro se disputará el próximo sábado 15 de agosto en el estadio Ciudad de Vicente López. La presencia de ambas parcialidades quedó habilitada luego de las gestiones y autorizaciones correspondientes para que el conjunto azul y oro tenga un importante espacio destinado a sus seguidores.

Según informaron, las entradas destinadas a los hinchas de Boca se pondrán a la venta durante los próximos días. Platense será el encargado de establecer los precios y también la plataforma mediante la cual podrán adquirirse los tickets.

No será la primera experiencia de Boca con público visitante durante 2026. En el Torneo Apertura, el Xeneize ya había podido llevar a sus seguidores a los encuentros frente a Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba. Ahora volverá a tener esa posibilidad en el Clausura.

La noticia genera expectativa entre los simpatizantes debido al importante cupo habilitado: serán 5.000 lugares para acompañar al equipo en Vicente López.