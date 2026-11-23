La consagración internacional de Boca tuvo su segundo capítulo en Argentina. Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, el plantel regresó al país y fue recibido por cientos de hinchas que transformaron el trayecto entre el aeropuerto de Ezeiza y el predio del club en una verdadera fiesta.

Los futbolistas llegaron durante la madrugada de este lunes y se subieron a un micro descapotable especialmente preparado para la ocasión. El vehículo estaba ploteado con la palabra "Campeones" y las 76 estrellas de la historia xeneize. Desde allí, los jugadores saludaron a los simpatizantes que se acercaron para acompañar el regreso.

La caravana avanzó entre cánticos, banderas, espuma y bailes. Los hinchas cantaron "Dale campeón" y los jugadores respondieron desde el colectivo, mientras algunos arrojaban camisetas a la multitud. La celebración se extendió hasta las inmediaciones de Boca Predio, donde el micro se detuvo para que el plantel compartiera otro momento con la gente.

Paredes llevó la copa y Merentiel volvió a lucir su máscara de Chucky

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Leandro Paredes con el trofeo. El capitán fue uno de los primeros en bajar del avión y se encargó de llevar la Copa Sudamericana durante el regreso. Su presencia también tuvo un significado especial, ya que había sufrido una descompensación después de la final y debió recibir atención médica antes de viajar.

Otro de los protagonistas fue Miguel Merentiel, que volvió a ponerse la máscara de Chucky, un accesorio que ya había utilizado en festejos anteriores. Santiago Ascacíbar, autor del primer gol ante el equipo brasileño, también recibió una ovación de los simpatizantes.

La celebración había comenzado en Colombia, luego del triunfo por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla. Con goles de Ascacíbar y Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió un nuevo título continental y cortó una espera de 18 años sin conquistas internacionales.

Boca ya piensa en lo que viene

Pese a la alegría por la consagración, el plantel tendrá poco tiempo para prolongar los festejos. Boca deberá retomar los entrenamientos y enfocarse en sus próximos compromisos: el miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura y el 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina ante Platense.

La conquista de la Sudamericana también le aseguró al Xeneize la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la próxima Recopa Sudamericana.