Boca Juniors tendrá este sábado 21 de noviembre una cita decisiva frente a Atlético Mineiro de Brasil. Ambos equipos disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en un partido único que definirá al nuevo campeón del certamen continental.

El encuentro comenzará a las 19:30, hora de Argentina, y podrá seguirse en vivo por ESPN y DSports. Además, los hinchas tendrán alternativas para verlo por internet a través de Disney+ Plan Premium y DGO.

La expectativa es grande para el conjunto argentino, que buscará volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años sin consagraciones continentales. La última conquista de este tipo fue la Recopa Sudamericana de 2008.

Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en vivo

Los simpatizantes que quieran seguir la definición tendrán distintas alternativas de transmisión. En Argentina, las señales y plataformas anunciadas son:

ESPN: transmisión por televisión.

transmisión por televisión. DSports: señal deportiva de televisión.

señal deportiva de televisión. Disney+ Plan Premium: transmisión por streaming.

transmisión por streaming. DGO: plataforma digital para acceder a la señal de DSports.

La cobertura televisiva incluirá la previa del encuentro y el análisis posterior a la definición. De esta manera, los hinchas podrán acompañar al Xeneize durante una de las noches más importantes de su calendario deportivo.

Los horarios de la final de la Copa Sudamericana en otros países

La final se disputará en Barranquilla, por lo que el horario será diferente según el país desde donde se siga el partido.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 19:30.

Bolivia y Venezuela: 18:30.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:30.

El escenario elegido es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se espera una importante presencia de simpatizantes argentinos. Boca agotó las 12.000 entradas populares que tenía disponibles y se estimó que más de 40.000 hinchas viajarían a Colombia para acompañar al equipo.

Qué se juega Boca ante Atlético Mineiro

Además de quedarse con el trofeo, el ganador obtendrá un premio económico de 10 millones de dólares y clasificará a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores. También asegurará un lugar en la próxima edición de la Libertadores.

Boca llegó a la definición después de eliminar a Vasco da Gama en las semifinales. Tras perder 1-0 en el encuentro de ida en La Bombonera, consiguió una victoria por 3-1 en el Maracaná y selló su clasificación.

Atlético Mineiro, por su parte, obtuvo el pasaje a la final luego de superar a Montevideo City Torque en una serie que terminó con un global de 3-2.

Así, el Xeneize y el conjunto brasileño se preparan para una definición que tendrá un título continental en juego y una nueva oportunidad de quedar en la historia del fútbol sudamericano.