Boca Juniors ya tiene fecha, sede y rival confirmado para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026. Después de eliminar a Vasco da Gama en una emocionante semifinal, el Xeneize se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El encuentro será a partido único y definirá al nuevo campeón continental.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su clasificación tras una gran remontada en el estadio Maracaná. Luego de perder 1-0 en la Bombonera, Boca se impuso 3-1 en Brasil y cerró la serie con un resultado global de 3-2, que le permitió regresar a una final internacional después de varios años.

Por su parte, Atlético Mineiro aseguró su lugar en la definición al eliminar a Montevideo City Torque. El conjunto brasileño había ganado 3-0 en el partido de ida y, pese a caer 2-0 en Montevideo, consiguió avanzar con un global de 3-2.

De esta manera, ambos equipos volverán a enfrentarse en una instancia decisiva del fútbol sudamericano, con el objetivo de quedarse con uno de los títulos más importantes del continente.

Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La gran final está programada para el sábado 21 de noviembre en Colombia. Aunque la fecha y el escenario ya fueron confirmados, todavía resta conocer oficialmente el horario del encuentro.

Los principales datos del partido son:

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: a confirmar oficialmente.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Transmisión: ESPN y D Sports, según la programación difundida por TyC Sports.

Como referencia, la final de la edición 2025 comenzó a las 17, hora argentina, aunque eso no significa que se mantenga el mismo horario para este año.

Cómo es el estadio donde Boca jugará la final

El escenario elegido para la definición es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los principales recintos deportivos de Colombia y habitual sede de los partidos de la selección colombiana.

El estadio está ubicado en Barranquilla y tiene capacidad para más de 40.000 espectadores. Por primera vez, la ciudad recibirá una final única de la Copa Sudamericana, por lo que se espera una importante presencia de hinchas de los dos equipos.

El partido se disputará en territorio neutral, una modalidad que la Conmebol utiliza para definir al campeón del certamen continental.

Boca buscará convertirse en el máximo ganador de la Sudamericana

La final tendrá un significado especial para Boca, que intentará conquistar su tercera Copa Sudamericana después de las consagraciones de 2004 y 2005.

Actualmente, el Xeneize integra el grupo de equipos que ganaron dos veces el certamen. Si consigue imponerse ante Atlético Mineiro, alcanzará los tres títulos y se convertirá en el máximo ganador de la historia de la competencia.

Del otro lado estará un conjunto brasileño que buscará su primera consagración en la Sudamericana. Atlético Mineiro llega a esta definición después de perder la final de 2025 frente a Lanús y tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo.

Así, el próximo 21 de noviembre, Boca buscará cerrar su campaña internacional con una nueva estrella, mientras que Mineiro intentará conquistar un título que todavía no figura en su palmarés.