Boca volverá a jugar este viernes por el Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena prepara una fuerte rotación para recibir a Central Córdoba en La Bombonera. Con la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana cada vez más cerca, el entrenador preservará a gran parte de los titulares y presentará un equipo mayormente alternativo.

El Xeneize viene de vencer 1-0 al conjunto brasileño por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana y tendrá apenas unos días de recuperación antes del encuentro de vuelta. Por eso, el Vasco decidió administrar las cargas físicas y realizar modificaciones en prácticamente todas las líneas.

Uno de los cambios estará en el arco. Álvaro Montero viajó a Colombia por motivos familiares y Leandro Brey será quien ocupe su lugar frente al Ferroviario.

También habrá modificaciones en la defensa y el mediocampo. Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas aparecen como los nombres que integrarían la última línea.

En la mitad de la cancha se perfilan Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios. Belmonte sería uno de los pocos futbolistas que repetirían respecto del triunfo ante San Pablo, mientras que Camilo Rey Domenech quedó descartado por una lesión.

Un ataque con nombres fuertes

Pese a la rotación, Arruabarrena prepara una delantera con peso propio. Sebastián Villa y Enner Valencia se perfilan para jugar desde el arranque, mientras que Ángel Romero aparece como la principal alternativa para completar el tridente ofensivo.

De esta manera, la probable formación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

Boca necesita además sumar por el campeonato local. Central Córdoba llega al encuentro después de cuatro partidos consecutivos sin victorias y se encuentra en la parte baja de la Zona A.

El partido se disputará este viernes 11 de septiembre desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

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