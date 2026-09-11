Rodolfo Arruabarrena decidió apostar por la rotación para el partido que Boca disputará este viernes ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El entrenador pretende preservar a la mayoría de los titulares que enfrentaron a San Pablo por la Copa Sudamericana y poner el foco en la revancha de la serie, que se jugará el próximo martes en Brasil.

La decisión no es sencilla para el Xeneize, ya que el encuentro en La Bombonera también resulta importante para la pelea por los primeros puestos de la Tabla Anual. Un traspié podría complicar las aspiraciones del equipo en el torneo local.

Una formación con mayoría de suplentes

Arruabarrena evalúa mantener solamente a uno o dos futbolistas que fueron titulares ante San Pablo. Tomás Belmonte y Lautaro Blanco son los que tienen mayores posibilidades de repetir, aunque el lateral izquierdo todavía no tiene asegurado su lugar.

Álvaro Montero no estará disponible. El arquero viajó a Colombia para despedir a su abuela, con autorización del cuerpo técnico y de la dirigencia. Su lugar será ocupado por Leandro Brey.

En defensa, Nicolás Figal y Marco Pellegrino aparecen como la dupla central, mientras que Dylan Gorosito se perfila para ocupar el lateral derecho. La otra duda está entre Matías Satas y Lautaro Blanco para completar la línea defensiva.

Una duda en el mediocampo

El mediocampo también presenta una incógnita. Camilo Rey Domenech estaba prácticamente confirmado, pero una lesión sufrida durante la práctica lo dejó en duda.

Si finalmente está en condiciones, compartiría la zona con Tomás Belmonte y Williams Alarcón. Carlos Palacios aparece como una alternativa para ocupar una posición más ofensiva, aunque también podría producirse alguna modificación en ese sector.

Rodrigo Battaglia, por su parte, volvió a entrenarse, pero todavía no lo hizo a la par del resto del plantel. Ayrton Costa tampoco logró recuperarse y quedó afuera de los planes para este encuentro. (

Villa, Valencia y Romero, en ataque

La delantera que se perfila para enfrentar al Ferroviario está integrada por Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De esta manera, Villa volvería a ser titular en un equipo que tendrá varias modificaciones respecto del que venció 1-0 a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana.

La probable formación de Boca es: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. El entrenador será Rodolfo Arruabarrena.

Hora, árbitro y TV

Boca recibirá a Central Córdoba este viernes 11 de septiembre desde las 21:30 en La Bombonera. El árbitro será Yael Falcón Pérez y el partido será transmitido por ESPN Premium.

Después del compromiso por el torneo local, el gran objetivo del Xeneize será la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en Brasil por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.