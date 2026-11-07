Boca empata 0-0 frente a Defensa y Justicia

Boca Juniors ya enfrenta a Defensa y Justicia este sábado 7 de noviembre en La Bombonera, por la fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El Xeneize llega como líder de la Tabla Anual y una victoria le permitiría consagrarse campeón de Liga, después de más de tres años sin conseguir un título.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó el encuentro con una modificación respecto de la formación que derrotó 1-0 a River en el Superclásico. Alan Velasco ingresó por Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque.

Boca comenzó la jornada con 60 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, pero con una diferencia de gol favorable de +22 contra +12. Rosario Central aparece tercero con 59 unidades, por lo que los tres equipos disputan sus respectivos encuentros en simultáneo para definir al campeón de la Tabla Anual.

Mientras Boca recibe al Halcón, Argentinos Juniors enfrenta a Huracán y Rosario Central juega contra Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto de la Ribera buscará resolver la definición con una victoria ante su público, sin depender de otros resultados, salvo una diferencia de goles extraordinaria de su principal perseguidor.

La formación confirmada de Boca ante Defensa y Justicia

El Vasco mantendrá la defensa y el mediocampo que disputaron el Superclásico. La única variante estará en la ofensiva, donde Alan Velasco ocupará el lugar de Leonel Flores y acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

De esta manera, Boca formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La decisión de incluir a Velasco responde a una elección futbolística del entrenador, que apuesta por su capacidad de asociación y generación de juego. Flores, de 19 años, quedará entre los suplentes como alternativa para el complemento.

Otra novedad será el regreso de Tomás Aranda, quien volvió a integrar una convocatoria después de recuperarse de una fractura de peroné sufrida a fines de agosto. El mediocampista comenzará en el banco y podría sumar minutos.

Qué necesita Boca para ganar la Tabla Anual

El conjunto de la Ribera depende de sí mismo para terminar primero en la clasificación general del fútbol argentino.

Con 60 puntos y una diferencia de gol superior a la de Argentinos Juniors, Boca necesita vencer a Defensa y Justicia para asegurarse el primer lugar sin importar los resultados de sus perseguidores.

Si empata o pierde, deberá esperar lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central, que todavía conservan posibilidades de quedarse con el título.

Además, Boca ya tiene garantizada su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, por lo que el resultado también será importante para definir su ubicación definitiva en la Zona A.

Cómo llega Defensa y Justicia al encuentro

El equipo dirigido por Julio Vaccari llega a La Bombonera después de empatar 1-1 frente a Independiente. El Halcón ya aseguró su clasificación a los playoffs, pero necesita seguir sumando para mejorar sus posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana 2027.

Su probable formación es Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández.

El último antecedente entre ambos equipos fue el 23 de abril de 2026, cuando Boca se impuso 4-0 por el Torneo Apertura.

A qué hora juegan Boca y Defensa y Justicia y dónde verlo

El encuentro comenzará a las 17:30 en el estadio Alberto J. Armando y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. En el VAR estará Yamil Possi.

La transmisión televisiva estará disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Después de este compromiso, Boca deberá afrontar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, el 14 de noviembre, y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.