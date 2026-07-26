Boca iniciará este domingo su camino en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Deportivo Riestra desde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo en alza tras vencer 1-0 a O'Higgins en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y buscará extender ese buen momento en el ámbito local.

El segundo ciclo del "Vasco" comenzó de manera positiva. En apenas dos compromisos oficiales, el conjunto azul y oro eliminó a Sarmiento por la Copa Argentina y tomó ventaja en la serie continental frente al equipo chileno. Ahora, el objetivo es sumar de a tres en el arranque del Clausura y mantenerse en la pelea de la tabla anual.

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 es una de las principales metas del Xeneize. Boca ocupa actualmente el cuarto lugar de la tabla acumulada con 30 puntos, a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia, por lo que necesita sostener una campaña regular para finalizar entre los tres mejores. Además, el campeón del Torneo Clausura se consagrará como nuevo campeón de liga.

Arruabarrena prepara cambios

Pensando en la seguidilla de encuentros, Arruabarrena realizaría cuatro modificaciones respecto del equipo que venció a O'Higgins.

Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo reemplazaría a Nicolás Figal, Santiago Ascacíbar ocuparía el lugar de Leandro Paredes, quien descansará tras disputar la final del Mundial con la Selección argentina y el duelo por Copa Sudamericana en apenas cuatro días, mientras que Alan Velasco entraría por Sebastián Villa.

Riestra busca recuperarse

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que intenta dejar atrás un flojo primer semestre. El Malevo terminó último en la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultados que derivaron en la salida del entrenador Gustavo Benítez.

Con Guillermo Duró al mando, el equipo comenzó a mostrar otra imagen y consiguió un importante impulso al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

En el mercado de pases regresó Milton Céliz y se sumaron Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro. En contrapartida, perdió a Jonathan Herrera, goleador del equipo durante 2025, quien fue transferido a Sarmiento de Junín.

Un historial favorable para el Xeneize

Será la primera vez que Boca visite el estadio Guillermo Laza desde el ascenso de Deportivo Riestra a la Primera División en 2023.

Los dos antecedentes oficiales se disputaron en La Bombonera. El primero terminó 1-1 por la Liga Profesional 2024 y el segundo fue triunfo del Xeneize por 1-0 en la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido