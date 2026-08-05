Boca buscará este miércoles su primera victoria en el Torneo Clausura cuando enfrente a Estudiantes de La Plata desde las 19, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha que había quedado postergado.

El partido se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, debido a que la Bombonera continúa con trabajos de reacondicionamiento y resembrado del campo de juego. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Boca necesita levantar

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al encuentro en un momento irregular y todavía no consiguió ganar en el Clausura.

En su debut, Boca sufrió una dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra. Luego, en su última presentación por el certamen, igualó 2-2 frente a Newell's como visitante.

Entre ambos partidos, el Xeneize consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar por penales a O'Higgins de Chile, en una definición sufrida que le permitió evitar una eliminación que hubiera significado uno de los golpes más duros de los últimos años.

Ahora, Boca intentará cambiar su imagen en el Clausura y sumar sus primeros tres puntos.

Estudiantes llega en alza

Estudiantes de La Plata, en tanto, acumula tres puntos en el torneo. El Pincha comenzó con una derrota como local por 2-0 ante Independiente, pero se recuperó en su segunda presentación con una contundente goleada por 3-0 frente a Defensa y Justicia, también en La Plata.

El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará aprovechar el momento irregular de Boca para volver a sumar fuera de casa.

El encuentro tendrá además una particularidad: el Xeneize será local en la cancha de Huracán, debido a los trabajos que se llevan adelante en la Bombonera.

Todos los datos de Boca - Estudiantes

Torneo: Clausura

Zona: A

Fecha: 2, partido postergado

Hora: 19

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.