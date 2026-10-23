Boca Juniors prepara su próximo compromiso por el Torneo Clausura con dos incógnitas en la formación. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a Independiente este domingo 25 de octubre, desde las 17, en Avellaneda, y el entrenador debe resolver qué hará con Leandro Paredes y quién ocupará un lugar en el ataque.

El Xeneize llega al encuentro después de eliminar a Vasco da Gama en Brasil y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. Con una agenda exigente por delante, el cuerpo técnico analiza cómo administrar las cargas físicas sin descuidar la pelea por los primeros puestos de la tabla anual.

Paredes podría comenzar entre los suplentes

La principal duda está en el mediocampo. Paredes hizo un esfuerzo para regresar ante Vasco da Gama, luego de sufrir un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho. Su gol en el tramo final del partido fue determinante para sellar la clasificación de Boca.

Sin embargo, el cuerpo técnico evalúa darle descanso para evitar riesgos y permitirle llegar en mejores condiciones al Superclásico ante River, previsto para el domingo 1 de noviembre.

Si el capitán no está desde el arranque, Rodrigo Battaglia aparece como una alternativa para ocupar su lugar. La decisión dependerá de las últimas evaluaciones físicas y de cómo responda el mediocampista después del partido en Brasil.

La otra incógnita está en el ataque

Arruabarrena también debe definir una posición en el frente ofensivo. Alan Velasco y Sebastián Villa aparecen entre las opciones para acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Villa fue titular ante Vasco, mientras que Velasco ingresó durante el encuentro. La elección dependerá de lo que el entrenador busque para el clásico y del estado físico de los futbolistas.

Más allá de estas dudas, la intención es sostener una base competitiva para visitar a Independiente, que llega al partido después de empatar 1-1 con Racing.

Boca afronta una seguidilla decisiva

El partido ante el Rojo será el primero de una serie de compromisos importantes para el Xeneize. Después recibirá a River el 1 de noviembre y enfrentará a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular del Clausura.

Además, el equipo disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Con varios objetivos en juego, Arruabarrena deberá definir el equipo para Avellaneda mientras sigue de cerca la recuperación de sus jugadores. La formación definitiva quedará sujeta a las últimas prácticas previas al clásico.