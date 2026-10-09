Boca Juniors visita a Instituto de Córdoba este viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en un partido que enfrenta a dos equipos que atraviesan un buen momento. El Xeneize buscará prolongar su racha positiva, mientras que la Gloria intentará sostener su lugar en la cima de la Zona A.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y estaba programado para las 19.30, con transmisión de TNT Sports. El árbitro designado es Leandro Rey Hilfer y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

Boca busca prolongar su buen momento

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al compromiso después de golear 3-0 a Unión en La Bombonera. Con esa victoria, Boca extendió su buena racha y continúa en la pelea por escalar posiciones en el campeonato y en la tabla anual.

Sin embargo, el calendario obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas físicas. El martes 13 de octubre, el Xeneize recibirá a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, una serie determinante para sus aspiraciones internacionales.

La decisión sobre Leandro Paredes

Una de las principales novedades de la previa es que Leandro Paredes no sería titular ante Instituto. El capitán quedaría en el banco de suplentes como parte de la planificación del cuerpo técnico para evitar un desgaste excesivo antes de los próximos compromisos.

En las probables formaciones también aparecen Álvaro Montero, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La alineación definitiva dependerá de las decisiones que tome Arruabarrena antes del inicio del encuentro.

Instituto llega como líder de la Zona A

Del otro lado estará Instituto, que atraviesa una racha de tres victorias consecutivas y ocupa el primer puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Diego Flores buscará aprovechar la localía para sumar ante uno de los rivales de mayor convocatoria del fútbol argentino.

La Gloria también tiene objetivos propios en la clasificación anual, por lo que el partido representa una oportunidad importante para consolidar su campaña. El antecedente más reciente entre ambos fue favorable a Boca, que se impuso por 2-0 en La Bombonera durante el Torneo Apertura.

Las probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El cruce pondrá a prueba la continuidad de la racha de Boca frente a un Instituto que llega en alza y necesita defender el liderazgo de su zona, en una fecha que empieza a ser importante para la definición de los puestos de clasificación a los playoffs.