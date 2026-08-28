Después de 35 días, Boca volverá a jugar en La Bombonera. El Xeneize recibirá este viernes a Lanús por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un partido que representa el regreso del equipo a su estadio luego de haber utilizado el Tomás Adolfo Ducó como local durante sus últimos tres encuentros.

El encuentro comenzará a las 21.30, tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por TNT Sports Premium. Boca necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Boca llega obligado a ganar

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento irregular en el campeonato. Después de seis fechas, suma siete puntos y se encuentra undécimo en la Zona A, fuera de los puestos de clasificación.

En su última presentación, el Xeneize empató 1-1 ante Racing en Avellaneda. Ahora buscará aprovechar el regreso a su cancha para conseguir una victoria que le permita escalar posiciones.

Paredes vuelve a estar disponible

Una de las principales novedades pasa por Leandro Paredes, quien dejó atrás la inflamación en el isquiotibial izquierdo y fue incluido entre los convocados. Arruabarrena deberá decidir si lo coloca desde el comienzo o mantiene a Camilo Rey Domenech.

En defensa también existe una duda. Lautaro Di Lollo será titular tras recuperarse de una pubalgia, mientras que su acompañante saldrá entre Facundo Herrera y Nicolás Figal.

La formación también podría sufrir modificaciones en el mediocampo. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado no llegarían en óptimas condiciones físicas, por lo que Tomás Belmonte aparece como una alternativa para acompañar al doble cinco.

Una baja importante en el plantel

Boca recibió una mala noticia durante la semana con la lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento, fue operado y no podrá volver a jugar hasta 2027. También quedó descartado Ayrton Costa por un desgarro.

En el ataque, Alan Velasco aparece como reemplazante de Tomás Andrada, mientras que Leonel Flores y Sebastián Villa podrían completar la línea ofensiva junto a Miguel Merentiel, quien se mantendría como referencia.

La probable formación de Boca

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Todos los datos del partido

Partido: Boca vs. Lanús.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: viernes 28 de agosto.

Hora: 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: TNT Sports Premium.

El regreso a La Bombonera llega en un momento clave para Boca. El Xeneize necesita recuperar regularidad y sumar puntos para meterse en la pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.