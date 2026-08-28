Boca volverá a jugar este viernes en La Bombonera y Rodolfo Arruabarrena prepara modificaciones en el equipo para enfrentar a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21.30 y el Xeneize buscará regresar al triunfo después de tres empates consecutivos en el campeonato.

El conjunto azul y oro viene de igualar 1-1 ante Racing y suma siete puntos en el certamen. Además, afrontará el encuentro con varias bajas por lesión, situación que obliga al entrenador a modificar distintas líneas.

Una de las ausencias confirmadas será Ayrton Costa, quien sufrió un desgarro en el clásico ante la Academia. Lautaro Di Lollo, recuperado de una pubalgia, aparece como una de las alternativas para regresar al once, mientras que Facundo Herrera también tiene posibilidades de ocupar un lugar en la zaga.

Otra de las dudas pasa por Leandro Paredes. El mediocampista dejó atrás una inflamación en el isquiotibial izquierdo, pero Arruabarrena analiza preservarlo desde el inicio y darle minutos durante el segundo tiempo. En ese caso, Camilo Rey Domenech ocuparía su lugar y compartiría el mediocampo con Santiago Ascacibar.

Cambios obligados en el ataque

Boca también deberá modificar su ofensiva por la grave lesión de Tomás Aranda. El futbolista sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y estará fuera de las canchas hasta 2027.

Alan Velasco aparece como el elegido para reemplazarlo. Además, Sebastián Villa podría tener su oportunidad desde el arranque, aunque el entrenador todavía mantiene algunas dudas antes de confirmar el equipo.

De esta manera, el probable once de Boca sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Boca y Lanús se enfrentarán desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.