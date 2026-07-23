Boca Juniors volverá a presentarse este jueves desde las 21.30 en La Bombonera para recibir a O'Higgins de Chile, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará hacerse fuerte como local y obtener un resultado que le permita viajar con ventaja al encuentro de vuelta.

El compromiso marcará el regreso del Xeneize ante su público luego de la eliminación sufrida frente a Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que derivó en la salida de Claudio Úbeda y el inicio del segundo ciclo del "Vasco" Arruabarrena como entrenador.

Boca llega con otro ánimo

El nuevo proceso comenzó con una victoria. En su debut, Arruabarrena condujo a Boca al triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar de ronda y recuperar confianza antes de afrontar un objetivo internacional.

Ahora, el equipo intentará dejar atrás la decepción de la Libertadores, donde terminó tercero en su grupo y quedó obligado a disputar el repechaje de la Sudamericana para seguir en competencia continental.

Con el respaldo de su gente, Boca buscará conseguir una diferencia importante que le permita afrontar con mayor tranquilidad la revancha en territorio chileno.

O'Higgins, un rival de cuidado

El conjunto de Rancagua llega tras completar una destacada fase de grupos en la Copa Sudamericana. Finalizó segundo en el Grupo C, únicamente por detrás de São Paulo, y mostró una notable solidez durante el certamen.

Uno de los datos que ilusiona al equipo dirigido por Lucas Bovaglio es que ganó todos los encuentros en los que logró abrir el marcador, una muestra de su capacidad para sostener ventajas y manejar los partidos cuando consigue imponerse desde el inicio.

La serie será a dos encuentros y el ganador avanzará a los octavos de final, instancia en la que ya espera Recoleta de Paraguay.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

DT: Lucas Bovaglio.

Datos del partido