Los hinchas de Boca y Platense ya conocen cuánto deberán pagar para acompañar a sus equipos en la final de la Copa Argentina 2026. La organización del certamen confirmó los precios de las entradas y las fechas de venta para el partido que se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La venta online comenzará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 13, a través de la plataforma Deportick. Sin embargo, habrá diferencias en las modalidades de compra según el equipo al que aliente cada simpatizante.

Boca: cuándo comprar las entradas y cuáles son los precios

Los hinchas de Boca podrán adquirir sus localidades de manera online desde este sábado a las 13, mediante Deportick.

Los valores establecidos para la parcialidad xeneize son:

Popular: $120.000.

Platea Este: $180.000.

Platea Oeste: $200.000.

Menores de hasta 11 años: $85.000.

Además, habrá venta presencial y canje el martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del estadio Único Madre de Ciudades.

Para quienes necesiten realizar el canje, también estará habilitada la boletería del estadio de Central Córdoba, ubicada en Granadero Saavedra 260, el miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19.

Platense: cómo será la venta para sus hinchas

En el caso de Platense, la venta online del sábado 28 de noviembre, desde las 13, será exclusiva para socios y se realizará a través de Deportick.

El público general tendrá que esperar hasta el domingo 29 de noviembre para conseguir sus localidades de manera presencial. La venta se realizará en las boleterías del estadio del Calamar, ubicado en Zufriategui 2021, en Vicente López, entre las 10 y las 17.

Los precios para la parcialidad de Platense serán:

Popular: $120.000.

Platea Oeste: $200.000.

Menores de hasta 11 años: $85.000.

A diferencia de Boca, no se informó una platea Este para los simpatizantes del Calamar.

Qué deben tener en cuenta para ingresar al estadio

La organización informó que el ingreso al estadio se realizará con DNI, por lo que los espectadores deberán concurrir con su documento y la entrada correspondiente.

Además, aclaró que el miércoles 2 de diciembre, día de la final, no habrá venta de entradas ni canje en el estadio Único Madre de Ciudades.

Por otra parte, la entrega de localidades para personas con discapacidad se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 8, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, en Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero.