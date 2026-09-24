Andrés Gariano fue designado como árbitro para el esperado cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El clásico se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

El juez de 40 años tiene pocos antecedentes dirigiendo a ambos equipos, aunque su nombre también quedó vinculado durante los últimos meses a distintas situaciones polémicas en el fútbol argentino. Para este encuentro estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, Sebastián Martínez como cuarto árbitro, Lucas Novelli en el VAR y Diego Romero en el AVAR.

Antecedentes con Boca y Racing

Gariano dirigió una vez a Boca durante esta temporada. Fue en abril, cuando el Xeneize goleó 4-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.

Con Racing registra dos encuentros. El primero fue en diciembre de 2024, cuando la Academia perdió 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El segundo ocurrió en la actual Copa Argentina, en el triunfo 1-0 ante San Martín de Formosa.

Un árbitro con episodios polémicos

Gariano también estuvo involucrado en diferentes controversias recientes. Una de las más resonantes ocurrió durante un cruce con Frank Kudelka, entonces entrenador de Huracán, luego de un partido ante Barracas Central.

Durante esta temporada también recibió cuestionamientos en encuentros de River. En el duelo ante Tigre no sancionó un penal reclamado por el conjunto millonario y, posteriormente, explicó que el VAR había respaldado su decisión. Más tarde volvió a quedar en el centro de las críticas durante el partido entre River y Atlético Tucumán por una fuerte infracción que no terminó en expulsión.

Cómo llegan Boca y Racing

Boca consiguió su clasificación a los cuartos de final después de eliminar a Vélez en la definición por penales. Racing, por su parte, avanzó luego de vencer 1-0 a Belgrano.

El ganador del clásico se clasificará a las semifinales de la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Banfield. El encuentro será televisado por TyC Sports.