Boca se prepara para enfrentar este martes a Recoleta de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida y buscará cerrar la serie en Asunción.

Sin embargo, el entrenador deberá realizar modificaciones importantes. Leandro Paredes, capitán y una de las principales figuras del equipo, quedó afuera del partido por una inflamación en el isquiotibial izquierdo. A su ausencia se suman las de Leandro Lozano, con una dolencia similar en la pierna derecha, y Marco Pellegrino, quien tendría un desgarro y afrontaría una recuperación más extensa.

La principal duda está en el mediocampo

La baja de Paredes genera el principal interrogante para Arruabarrena. Si decide mantener el esquema habitual, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como los principales candidatos para ocupar su lugar.

En caso de que el entrenador opte por modificar el sistema y darle al equipo un perfil más ofensivo, Miguel Merentiel o Sebastián Villa podrían ingresar en la delantera.

En la defensa también habrá cambios. Ayrton Costa sería el reemplazante de Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito aparece como alternativa para ocupar el lugar de Lozano.

Enner Valencia podría debutar

Entre las novedades de la convocatoria aparece Enner Valencia, quien fue citado por primera vez desde su llegada a Boca y podría disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Xeneize. El delantero ecuatoriano utilizará la camiseta número 30.

También regresaron a la lista Milton Giménez y Williams Alarcón, luego de quedar disponibles para el encuentro.

Boca llega al partido después del 1-1 ante Platense por el Torneo Clausura. En ese encuentro, Arruabarrena mantuvo a varios de sus habituales titulares y terminó perdiendo a Paredes, Lozano y Pellegrino por distintas lesiones.

Boca tiene ventaja, pero Recoleta busca el golpe

En el partido de ida, Boca se impuso 3-1. Recoleta comenzó ganando, pero el conjunto argentino reaccionó y dio vuelta el resultado después de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, quienes tampoco podrán disputar la revancha.

El conjunto paraguayo llega además de perder 2-1 ante 2 de Mayo por el torneo local. Su entrenador, Jorge González, presentó un equipo alternativo pensando en el duelo contra Boca.

Recoleta disputa por primera vez la Copa Sudamericana y buscará concretar una remontada histórica para eliminar al Xeneize y meterse en los cuartos de final.