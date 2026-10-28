Boca Juniors continúa con la preparación para el Superclásico ante River y Rodolfo Arruabarrena mantiene una incógnita en la delantera que podría dejar a Leonel Flores fuera del equipo titular. El entrenador debe elegir a dos futbolistas entre el juvenil, Sebastián Villa y Alan Velasco para acompañar a Miguel Merentiel en el partido del domingo 1 de noviembre, a las 15, en La Bombonera.

El cuerpo técnico todavía no definió la formación y los tres atacantes se encuentran en condiciones de pelear por un lugar. La decisión dependerá tanto de sus rendimientos recientes como del planteo que el entrenador quiera utilizar frente a River.

Villa y Velasco también buscan la titularidad

En el último partido, Boca venció por 1 a 0 a Independiente con Flores y Velasco desde el inicio, mientras que Villa comenzó en el banco de suplentes. Sin embargo, el colombiano ingresó durante el segundo tiempo y asistió a Facundo Herrera para el único gol del encuentro.

Villa también había tenido una participación importante en el triunfo ante Vasco da Gama en Brasil, cuando asistió a Merentiel en el segundo tanto del Xeneize. Velasco, por su parte, dejó atrás un desgarro en el aductor izquierdo y volvió a sumar minutos.

Flores, una de las apariciones destacadas de las inferiores de Boca, no tuvo sus mejores actuaciones en los últimos encuentros. Ese contexto alimentó las dudas sobre su continuidad entre los titulares, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

La elección dependerá del planteo de Arruabarrena

La competencia entre los tres delanteros también responde a las características de juego que el entrenador busque para el clásico. Villa y Flores pueden aportar velocidad y desequilibrio por los costados, mientras que Velasco aparece como una alternativa para darle más control de pelota al equipo.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, también se refirió al presente del juvenil y a la exposición que supone pasar rápidamente de Reserva a Primera.

“Está viviendo un momento increíble. Todo se le dio muy rápido, como pasó con (Tomás) Aranda. En dos o tres meses les cambió todo”, expresó.

Además, agregó: “Sí creo que tienen que aprender que lo que hacían estando en Reserva ya no lo pueden hacer estando en Primera porque van a hablar de ellos en todos lados. Ya aprendió, esperemos que no lo vuelva a repetir”.

El probable equipo de Boca para el Superclásico

Mientras define los últimos detalles, Arruabarrena tendría prácticamente resuelto el resto de la formación. El probable once sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Boca recibirá a River el domingo desde las 15, por una nueva fecha del Torneo Clausura. En los entrenamientos que restan antes del encuentro, el cuerpo técnico terminará de definir quiénes ocuparán los dos lugares que siguen en disputa en el frente de ataque.